Лидер боснийских сербов демонстративно проголосовал за пределами кабинки

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, голосуя на сербских выборах, проголосовал за пределами кабинки.

Об этом сообщает Klix.ba, пишет "Европейская правда".

Милорад Додик, который имеет гражданство БиГ и Сербии, голосовал в генконсульстве Сербии в Баня-Луке.

Додик не стал заходить в кабинку и поставил отметку в бюллетене на глазах у всех присутствующих - без явных попыток членов комиссии предупредить или остановить его.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, glasao je u Generalnom konzulatu Srbije. Nije ulazio na za to predviđeno glasačko mjesto, već je glasao javno pred novinarima. @DW_Srpski pic.twitter.com/4U3SHVcald — Dragan Maksimović (@knespoljac) December 17, 2023

"Я реализовал право голоса как гражданин Сербии... Я вижу, что здесь большая явка, люди заинтересованы в результате выборов, и это очень поможет политическим силам в Сербии, которые обеспечивают ей стабильность", – прокомментировал политик.

Издание пишет, что Додик проголосовал за партию действующего президента Сербии Александара Вучича.

Напомним, 17 декабря в Сербии проходит голосование на досрочных парламентских выборах, а также местных выборах в Белграде и еще 64 городах и общинах. По их итогам партия президента Александара Вучича может потерять большинство.

Подробнее о том, что определят выборы в Сербии, читайте в статье "Битва за Белград".