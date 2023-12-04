Додік хоче проголосити незалежність Республіки Сербської у разі перемоги Трампа

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що може проголосити незалежність регіону від Боснії і Герцеговини, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом США.

Про це Додік сказав ТВ Прва, повідомляє "Європейська правда".

Політик зазначив, що коли Дональд Трамп переміг в Америці у 2016 році, у нього був намір проголосити незалежність Республіки Сербської, але потім "деякі навколо мене злякалися, і я цього не зробив".

"Повинен сказати, що сьогодні я шкодую, що не зробив цього. Але якби Трамп знову переміг, думаю, я б не вагався", – зауважив Додік.

Він зазначив, що вірить у незалежність Республіки Сербської і вважає, що колись вона має відбутися.

Додік часто робить заяви про можливість проголошення незалежності цього утворення від Боснії і Герцеговини у своїх виступах у ЗМІ.

Раніше у липні Додік заявляв, що до кінця року в Республіці Сербській може відбутися референдум щодо її подальшого статусу, однак цього так і не трапилося.

У жовтні Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти членів сім’ї Додіка та пов’язаних із ним компаній через політичну корупцію.

Сам Мілорад Додік, як відомо, перебуває під санкціями США ще з початку 2022 року через підрив конституційного ладу Боснії і Герцеговини.

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