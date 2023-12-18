З Латвії можуть видворити понад тисячу громадян РФ

Понад 1 000 російських громадян, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни.

Про це заявила керівниця Управління у справах громадянства і міграції (УСГМ) Майра Розе, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вона повідомила, що близько 15 500 громадян Росії попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб – тимчасову посвідку на проживання.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії. Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи, і УСГМ попросило Державну прикордонну охорону перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з'явитися наприкінці цього тижня.

"Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься", – сказала Розе.

На початку жовтня стало відомо, що Управління у справах громадянства та міграції Латвії розіслало громадянам РФ 3 255 листів про закінчення терміну дії дозволів на їхнє проживання в країні.

Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.

На початку вересня повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.