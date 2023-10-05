Понад 3 тисяч росіян отримають листи з проханням залишити Латвію

Управління у справах громадянства та міграції Латвії розіслало громадянам РФ 3255 листів про закінчення терміну дії дозволів на їхнє проживання в країні.

Як пише "Європейська правда", про це LSM заявила керівниця відомства Майра Розе.

За даними відомства, 3541 особа не подала документи на отримання статусу довгострокового резидента ЄС або не подала заяву на повторну перевірку рівня володіння державною мовою.

Тому відповідно до закону про імміграцію Латвії, термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився 2 вересня, і вони мають залишити Латвію до 30 листопада.

За словами Розе, деякі з них вже перебувають за межами країни, а близько 200 осіб не мають задекларованої адреси проживання в Латвії.

Раніше стало відомо, що близько 3600 громадян РФ мають отримати сповіщення про необхідність залишити Латвію протягом трьох місяців, оскільки вони не склали іспит на знання латиської мови та не подали заявку.

Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.

На початку вересня повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.