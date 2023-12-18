Из Латвии могут выдворить более тысячи граждан РФ

Более тысячи российских граждан, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны.

Об этом заявила руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УСГМ) Майра Розе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Она сообщила, что около 15 500 граждан России попросили вид на жительство, а почти 3 000 человек – временный вид на жительство.

По словам Розе, около 2 200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продлить свое пребывание в Латвии. Однако это еще не окончательная цифра, поскольку люди продолжают подавать документы, и УСГМ попросило Государственную пограничную охрану проверить, не выехали ли уже люди, информация о чем может появиться в конце этой недели.

"Более 1 000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временный вид на жительство, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится", – сказала Розе.

В начале октября стало известно, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало гражданам РФ 3 255 писем об окончании срока действия разрешений на их проживание в стране.

Ранее Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.

В начале сентября сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.