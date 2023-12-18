Португальські соціалісти обрали нового лідера після відставки прем’єра Кошти

Соціалістична партія Португалії обрала Педру Нуну Сантуша лідером партії на наступних парламентських виборах після відставки прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Колишній міністр інфраструктури, підтриманий переважно лівим крилом прогресивної партії, переміг на партійних виборах міністра внутрішніх справ Жозе Луїса Карнейро, набравши 62 відсотки голосів.

10 березня 46-річний Нуну Сантуш зустрінеться з Луїсом Монтенегро з правоцентристської Соціал-демократичної партії на позачергових виборах, призначених після рішення Кошти піти у відставку після розслідування корупції, розпочатого в листопаді проти нього та кількох членів його адміністрації.

Відставка Кошти також мала наслідки в Брюсселі, де колишній прем'єр-міністр вважався головним претендентом на одну з майбутніх найвищих посад в ЄС.

Більшість опитувань свідчать про напружену боротьбу між соціалістами і соціал-демократами, тоді як праворадикальна партія "Чега" може збільшити свої шанси зруйнувати двопартійну систему Португалії.

Після оголошення про свою перемогу новий кандидат від соціалістів закликав до партійної єдності напередодні наступних загальних виборів. "Мій обов'язок – представити амбітний і реформаторський проєкт", – сказав він.

Нуну Сантуш відомий своїми навичками ведення переговорів, які допомогли соціалістам сформувати уряд з лівими партіями у 2015 році.

Рік тому він подав у відставку з посади міністра інфраструктури після скандалу, пов'язаного з великою вихідною допомогою національній авіакомпанії TAP, яка підпадала під його компетенцію.

Нагадаємо, 8 грудня резидент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про відставку уряду країни у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Антоніу Кошти через корупційний скандал.