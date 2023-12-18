Португальские социалисты выбрали нового лидера после отставки премьера Кошты

Социалистическая партия Португалии выбрала Педру Нуну Сантуша лидером партии на следующих парламентских выборах после отставки премьер-министра Антониу Кошты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Бывший министр инфраструктуры, поддержанный преимущественно левым крылом прогрессивной партии, победил на партийных выборах министра внутренних дел Жозе Луиса Карнейро, набрав 62 процента голосов.

10 марта 46-летний Нуну Сантуш встретится с Луисом Монтенегро из правоцентристской Социал-демократической партии на внеочередных выборах, назначенных после решения Кошты уйти в отставку после расследования коррупции, начатого в ноябре против него и нескольких членов его администрации.

Отставка Кошты также имела последствия в Брюсселе, где бывший премьер-министр считался главным претендентом на одну из будущих высших должностей в ЕС.

Большинство опросов свидетельствуют о напряженной борьбе между социалистами и социал-демократами, тогда как праворадикальная партия "Чега" может увеличить свои шансы разрушить двухпартийную систему Португалии.

После объявления о своей победе новый кандидат от социалистов призвал к партийному единству в преддверии следующих всеобщих выборов. "Моя обязанность – представить амбициозный и реформаторский проект", – сказал он.

Нуну Сантуш известен своими навыками ведения переговоров, которые помогли социалистам сформировать правительство с левыми партиями в 2015 году.

Год назад он подал в отставку с должности министра инфраструктуры после скандала, связанного с большой выходной помощью национальной авиакомпании TAP, которая подпадала под его компетенцию.

Напомним, 8 декабря резидент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил об отставке правительства страны в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошти из-за коррупционного скандала.