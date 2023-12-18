Молдова і Вірменія долучились до санкцій ЄС за порушення прав людини в РФ та інших країнах

12 країн, включно з Молдовою і Вірменією, долучилися до санкцій ЄС у зв’язку з серйозними порушеннями прав людини в Росії, Китаї та інших країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Рада Європейського Союзу 4 грудня продовжила глобальний режим санкцій проти порушників прав людини на три роки – до 8 грудня 2026 року.

Тоді ж список доповнили кількома іменами – у список, зокрема, увійшли голова Слідкому РФ Александр Бастрикін та інструктори ПВК "Вагнер".

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни ЄЗВТ Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Вірменія та Азербайджан приєднуються до цього рішення Ради", – йдеться у повідомленні.

Країни забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до уваги і вітає це зобов'язання", – заявили у Раді ЄС.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявляла, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема, санкцій проти РФ.

Але в березні цього року Попеску оголосив, що Кишинів переоцінить деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте.

Щодо Вірменії, то від Єревана все частіше звучать заяви, які свідчать про дистанціювання від Росії. Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Вірменію у "спробі всидіти на двох стільцях", оскільки Єреван налагоджує відносини із Заходом.

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