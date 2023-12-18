Молдова и Армения присоединились к санкциям ЕС за нарушение прав человека в РФ и других странах

12 стран, включая Молдову и Армению, присоединились к санкциям ЕС в связи с серьезными нарушениями прав человека в России, Китае и других странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет Европейского Союза 4 декабря продлил глобальный режим санкций против нарушителей прав человека на три года – до 8 декабря 2026 года.

Тогда же список дополнили несколькими именами – в него, в частности, вошли глава Следкома РФ Александр Бастрыкин и инструкторы ЧВК "Вагнер".

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны ЕЗСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Армения и Азербайджан присоединяются к этому решению Совета", – говорится в сообщении.

Страны обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание и приветствует это обязательство", – заявили в Совете ЕС.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заявляла, что не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, в частности, санкциям против РФ.

Но в марте этого года Попеску объявил, что Кишинев переоценит некоторые решения, принятые ранее по санкциям, и представит новые. Он пообещал, что степень присоединения страны к санкциям ЕС значительно возрастет.

Что касается Армении, то от Еревана все чаще звучат заявления, свидетельствующие о дистанцировании от России. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Армению в "попытке усидеть на двух стульях", поскольку Ереван налаживает отношения с Западом.

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