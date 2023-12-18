Премьер Британии: В войне с ХАМАС погибли слишком много гражданских

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в войне между Израилем и ХАМАС погибло слишком много мирных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сунак сказал журналистам в Шотландии, его цитирует Sky News.

"Очевидно, что Израиль имеет право защищаться от ужасного террористического нападения, совершенного ХАМАС, но он должен делать это в соответствии с гуманитарным правом", – сказал британский премьер-министр.

"Понятно, что погибло слишком много гражданских, и никто не хочет, чтобы этот конфликт продолжался еще хоть на день дольше, чем нужно", – добавил он.

Сунак подчеркнул, что Британия последовательно призывает к устойчивому прекращению огня, в результате которого будут освобождены заложники, прекратятся ракетные обстрелы Израиля со стороны ХАМАС, и будет поступать больше помощи.

Он также сказал, что настаивал на том, чтобы его израильский коллега Биньямин Нетаньяху предоставил больший доступ для обеспечения жизненно необходимых гуманитарных потребностей в секторе Газа.

"На прошлой неделе я говорил с премьер-министром Нетаньяху об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта, чтобы мы могли доставить больше помощи в Газу", – сказал он.

Израиль обязался и в конце концов открыл КПП "Керем-Шалом" на юге после давления со стороны США.

Накануне британский министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад осудил смертоносный обстрел церкви в Газе, который, как утверждают, совершил израильский военный снайпер, хотя ЦАХАЛ заявил, что "не атакует гражданских лиц, независимо от их религии".

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин посещает Израиль на фоне усиления раскола между президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с ростом жертв среди гражданского населения в Газе.

Остин совершит визит, чтобы получить от израильских официальных лиц более четкую оценку их военных операций в секторе Газа.