У Британії закликали Ізраїль дотримуватися гуманітарного права після стрільби в церкві у Газі

Британський міністр у справах Близького Сходу в неділю засудив смертоносний обстріл церкви в Газі, який, як стверджують, здійснив ізраїльський військовий снайпер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Шокований тим, що цивільні особи, які знайшли притулок у церкві на півночі Гази, були вбиті, а інші поранені", – заявив державний міністр Великої Британії у справах Близького Сходу Тарік Ахмад у своїй заяві.

"Ізраїль повинен дотримуватися Міжнародного гуманітарного права. Цивільне населення має бути захищене. Стале припинення вогню, що веде до стійкого миру, є нагальною потребою", – додав він.

За повідомленням Латинського патріархату Єрусалиму, в суботу снайпер застрелив жінку та її дочку і поранив ще сімох людей у церкві Святого сімейства в Газі, що також засудив Папа Римський Франциск.

Згідно з даними патріархату, що опікується католицькими церквами на Кіпрі, в Йорданії, Ізраїлі, Газі і на Західному березі річки Йордан, люди постраждали під час нападу на комплекс, де більшість християнських сімей Гази знайшли притулок з початку війни.

У неділю Папа Франциск згадав про загиблих у парафії Святого сімейства, висловивши жаль з приводу того, що "беззбройне цивільне населення є мішенню для бомб і стрілянини" в Газі.

За інформацією патріархату, танки Армії оборони Ізраїлю також обстріляли монастир сестер Матері Терези, в якому проживають 54 людини з інвалідність, і який є частиною церковного комплексу. Генератор будівлі, єдине джерело електроенергії, а також паливні запаси, сонячні батареї і резервуари для води були знищені. Ракети ЦАХАЛ зробили монастир "непридатним для життя", йшлося у заяві.

Сили оборони Ізраїлю спростували в неділю заяву про те, що вони обстріляли католицьку парафію в секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що "не атакує цивільних осіб, незалежно від їх релігії".

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль у понеділок на тлі посилення розколу між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у зв’язку зі зростанням жертв серед цивільного населення в Газі.

Остін здійснить візит, щоб отримати від ізраїльських офіційних осіб більш чітку оцінку їхніх військових операцій у секторі Гази.

Раніше понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.