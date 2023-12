Україну відвідала перша місія з Британії від уряду та оборонпрому: підписали низку угод

Минулого тижня Україну вперше відвідала так звана торговельна місія Сполученого Королівства, у складі якої були представники уряду та оборонної промисловості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в уряді Британії.

Місія відбувалася під егідою Міністерства у справах бізнесу та Міністерства оборони 13-14 грудня і стала продовженням обговорень у рамках виставки оборонної промисловості DSEI у Лондоні щодо можливого партнерства між британськими та українськими компаніями.

A first 🇬🇧 trade mission to 🇺🇦 with @biztradegovuk has seen deals agreed with UK industry partners to bolster cooperation.



Sharing expertise and boosting jobs, investment and prosperity will help build resilience as Ukraine regains its territory.https://t.co/qCoHpExmV8 pic.twitter.com/ihA2aoMRAA