Украину посетила первая миссия из Британии от правительства и оборонпрома: подписали ряд соглашений

На прошлой неделе Украину впервые посетила так называемая торговая миссия Соединенного Королевства, в составе которой были представители правительства и оборонной промышленности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Миссия проходила под эгидой Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны 13-14 декабря и стала продолжением обсуждений в рамках выставки оборонной промышленности DSEI в Лондоне относительно возможного партнерства между британскими и украинскими компаниями.

A first 🇬🇧 trade mission to 🇺🇦 with @biztradegovuk has seen deals agreed with UK industry partners to bolster cooperation.



Sharing expertise and boosting jobs, investment and prosperity will help build resilience as Ukraine regains its territory.https://t.co/qCoHpExmV8 pic.twitter.com/ihA2aoMRAA December 18, 2023

В рамках этого визита британские и украинские чиновники пообщались с представителями оборонпрома обеих стран о возможностях долгосрочного сотрудничества.

По итогам встреч подписали серию соглашений.

В частности, британская компания Babcock получила трехлетний контракт от Минобороны Украины на обслуживание противоминных судов "Черкассы" и "Чернигов", которые ранее передала Великобритания. Перед этим создали офис компании в Украине.

BAE Systems и AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, которое сделает возможным прямую специализированную поддержку для украинских артсистем на территории Украины. В частности, переданная Британией артиллерия будет ремонтироваться и обслуживаться в центрах AMS на территории Украины, где работают украинские специалисты.

Компания Thales подписала меморандум с украинской компанией по разработке беспилотников Aerodrone "для обеспечения новых возможностей для ВСУ".

Всего в составе миссии были компании BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global, и KBR. В коммюнике отмечают, что в 2024 году планируются новые такие миссии и в них смогут принять участие другие компании оборонпрома.

Напомним, на сентябрьском Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

После того Украина еще больше активизировала обсуждение с союзниками сотрудничества в сфере ОПК.

Кроме того, Зеленский во время последнего визита в США встретился с руководством компаний американской оборонно-промышленной отрасли.