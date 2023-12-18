Украину посетила первая миссия из Британии от правительства и оборонпрома: подписали ряд соглашений
На прошлой неделе Украину впервые посетила так называемая торговая миссия Соединенного Королевства, в составе которой были представители правительства и оборонной промышленности.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительстве Великобритании.
Миссия проходила под эгидой Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны 13-14 декабря и стала продолжением обсуждений в рамках выставки оборонной промышленности DSEI в Лондоне относительно возможного партнерства между британскими и украинскими компаниями.
A first 🇬🇧 trade mission to 🇺🇦 with @biztradegovuk has seen deals agreed with UK industry partners to bolster cooperation.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2023
Sharing expertise and boosting jobs, investment and prosperity will help build resilience as Ukraine regains its territory.https://t.co/qCoHpExmV8 pic.twitter.com/ihA2aoMRAA
В рамках этого визита британские и украинские чиновники пообщались с представителями оборонпрома обеих стран о возможностях долгосрочного сотрудничества.
По итогам встреч подписали серию соглашений.
В частности, британская компания Babcock получила трехлетний контракт от Минобороны Украины на обслуживание противоминных судов "Черкассы" и "Чернигов", которые ранее передала Великобритания. Перед этим создали офис компании в Украине.
BAE Systems и AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, которое сделает возможным прямую специализированную поддержку для украинских артсистем на территории Украины. В частности, переданная Британией артиллерия будет ремонтироваться и обслуживаться в центрах AMS на территории Украины, где работают украинские специалисты.
Компания Thales подписала меморандум с украинской компанией по разработке беспилотников Aerodrone "для обеспечения новых возможностей для ВСУ".
Всего в составе миссии были компании BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global, и KBR. В коммюнике отмечают, что в 2024 году планируются новые такие миссии и в них смогут принять участие другие компании оборонпрома.
Напомним, на сентябрьском Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.
После того Украина еще больше активизировала обсуждение с союзниками сотрудничества в сфере ОПК.
Кроме того, Зеленский во время последнего визита в США встретился с руководством компаний американской оборонно-промышленной отрасли.