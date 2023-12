Украину посетила первая миссия из Британии от правительства и оборонпрома: подписали ряд соглашений

На прошлой неделе Украину впервые посетила так называемая торговая миссия Соединенного Королевства, в составе которой были представители правительства и оборонной промышленности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Миссия проходила под эгидой Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны 13-14 декабря и стала продолжением обсуждений в рамках выставки оборонной промышленности DSEI в Лондоне относительно возможного партнерства между британскими и украинскими компаниями.

A first 🇬🇧 trade mission to 🇺🇦 with @biztradegovuk has seen deals agreed with UK industry partners to bolster cooperation.



