У метро Праги приберуть барельєф, створений на знак "дружби" Чехословаччини та СРСР

Муніципалітет Праги вирішив додати пояснювальну табличку до барельєфу з написом "Москва-Прага" на станції метро "Андел", який був нанесений на знак "дружби" між тодішньою Чехословаччиною та Радянським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Станцію "Андел" на лінії В празького метро відкрили 2 листопада 1985 року. Тоді вона називалась "Московська", бо в її проєктуванні значну роль відіграли радянські інженери. Вестибюль станції прикрасили бронзовим барельєфом із написом "Москва-Прага".

Барельєф зберігся після підтоплення "Андела" у 2002 році та кількох реконструкцій станції, зокрема у 2021-му.

Реклама:

Фото: Wikimedia Commons

"Однак на той час Чехословаччина була окупована Радянським Союзом і, таким чином, позбавлена суверенітету. Легенда про чехословацько-радянську дружбу була, таким чином, нав'язаним наративом радянської окупаційної влади", – йдеться в документі, ухваленому 13 травня міською радою Праги.

Влада чеської столиці наголосила, що "однозначно засуджує воєнні злочини, які Росія скоює сьогодні на окупованих територіях України, а отже, настав час трансформувати і цей витвір мистецтва".

Наразі до барельєфу додадуть пояснювальну табличку, а в подальшому – оголосять мистецький конкурс, щоб визначити новий вигляд території з рельєфом.

Нагадаємо, раніше влада Праги вирішила перейменувати вулицю імені радянського маршала Івана Конєва, а також позбавила його звання "почесного громадянина" чеської столиці.