Ердоган заявив, що в Туреччині лікується "понад тисяча" терористів ХАМАС
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на території країни перебувають на лікуванні понад тисяча бойовиків угруповання ХАМАС, яке більшість західних країн визнає терористичним.
Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Анкарі, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Заявивши про понад тисячу бойовиків ХАМАС, які перебувають на лікуванні по всій Туреччині, турецький президент не уточнив, чи брали вони участь у бойових діях проти Ізраїлю.
Коментуючи ескалацію на Близькому Сході, Ердоган укотре підтвердив підтримку ХАМАС, заявивши, що вважає його "рухом опору", а не терористичною організацією. Він також висловив жаль щодо позиції Греції, яка класифікує угруповання як терористичне.
На це Міцотакіс відповів, що Греція та Туреччина можуть не погоджуватись із усіх питань, пов'язаних із війною в Газі, але можуть погодитися з тим, що насильству має бути покладено край і необхідне довгострокове припинення вогню.
"Пропоную залишитись при своїх позиціях", – додав грецький прем'єр.
Нагадаємо, що Ердоган не вперше висловлює підтримку палестинському угрупованню ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль 7 жовтня. Минулого року він назвав бойовиків ХАМАС "визволителями", які борються за свою землю.
Під час переговорів в Анкарі Ердоган і Міцотакіс порушили такі гострі питання, як суверенні права в Егейському та Середземному морях, що важливо для визначення прав на буріння газових свердловин, та політичні рішення щодо розділеного Кіпру.