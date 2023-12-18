Орбановский союз венгров Украины недоволен даже новым законом о меньшинствах

Партия венгров Украины КМКС с задержкой в полторы недели раскритиковала обновленный закон о нацменьшинствах, о котором лидеры венгерских общин высказались одобрительно.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление КМКС опубликовали в пятницу.

В нем отмечают определенные положительные изменения в новом законе, принятом 8 декабря, но и заявили, что считают их недостаточными.

"Закон связывает возможность применения языковых прав с концепцией "традиционного" проживания меньшинства, устанавливая порог 10%. Поэтому меньшинство, которое составляет меньшую долю в населении, то есть проживает рассеянно, практически не имеет языковых прав, что еще больше ускоряет процесс ассимиляции", – отмечается в заявлении.

Союз заявил также, что закон не позволяет свободного использования национальной символики и не устанавливает условий для представительства меньшинства.

"Некоторые положения закона дискриминационны или по своему характеру декларативны и дают возможности для свободной интерпретации. Трактовка некоторых положений остается непонятной. Это поднимает дальнейшие вопросы, прежде всего относительно права на использование родного языка в образовании наряду с государственным.

Закон не учел все рекомендации Венецианской комиссии, не гарантирует права, гарантированные меньшинствам Конституцией и другими международными документами и не восстанавливает в полном объеме те права, которые меньшинства имели раньше", – заявили в КМКС.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах 8 декабря, в тот же день его подписал президент Владимир Зеленский.

Лидеры венгерских общин Украины положительно оценили новый закон.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также приветствовала принятие закона.