Литва отримала кредит від ЄІБ в 300 млн євро

Литва отримала кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму 300 млн євро терміном на 35 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Вільнюс збирається використати ці кошти для підтримки інвестицій у підвищення конкурентоспроможності, створення робочих місць, екологічну та цифрову трансформацію.

Міністерка фінансів країни Гінтаре Скайсте заявила, що Литва отримала вигоду від привабливих умов кредитування ЄІБ у період високих відсоткових ставок.

Зазначають, що фіксована процентна ставка за кредитом становить 3,052% на рік. Це перший кредит від ЄІБ з 1 млрд євро, виділеного для підтримки інвестицій у всіх регіонах балтійської країни.

Загальний обсяг фінансування ЄІБ у Литві з 1994 року становить 4,6 млрд євро.

Раніше уряд Литви вніс один мільйон євро до Фонду солідарності з Україною – трастового фонду Банку розвитку Ради Європи (CEB), спрямованого на покращення умов життя українців та підтримку зусиль із відновлення.

Перед цим ЄІБ оголосив про виділення 30 мільйонів євро на проєкти муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні.

Також у Брюсселі відбулося шосте засідання Координаційної платформи донорів України, на якому обговорювали фінансові потреби України після завершення 2023 року та оцінку допомоги за цей рік.