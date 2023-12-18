Литва получила кредит в 300 млн евро от ЕИБ

Литва получила кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму 300 млн евро сроком на 35 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Вильнюс собирается использовать эти средства для поддержки инвестиций в повышение конкурентоспособности, создание рабочих мест, экологическую и цифровую трансформацию.

Министр финансов страны Гинтаре Скайсте заявила, что Литва получила выгоду от привлекательных условий кредитования ЕИБ в период высоких процентных ставок.

Отмечается, что фиксированная процентная ставка по кредиту составляет 3,052% в год. Это первый кредит от ЕИБ из 1 млрд евро, выделенного для поддержки инвестиций во всех регионах балтийской страны.

Общий объем финансирования ЕИБ в Литве с 1994 года составляет 4,6 млрд евро.

Ранее правительство Литвы внесло один миллион евро в Фонд солидарности с Украиной – трастовый фонд Банка развития Совета Европы (CEB), направленный на улучшение условий жизни украинцев и поддержку усилий по восстановлению.

Перед этим ЕИБ объявил о выделении 30 миллионов евро на проекты муниципальной инфраструктуры и городской общественный транспорт в пострадавшей от войны Украине.

Также в Брюсселе состоялось шестое заседание Координационной платформы доноров Украины, на котором обсуждали финансовые потребности Украины после завершения 2023 года и оценку помощи за этот год.