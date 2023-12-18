У Румунії четверо дітей опинилися під завалами школи-інтернату, де обвалилася ціла секція будівлі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Випадок стався вдень у понеділок в закладі, що у місті Одорхею-Секуєск у повіті Харгіта, у центрі країни.

Digi24

Обвалилися обидва поверхи старої будівлі на секції довжиною понад 10 метрів. Загальна площа завалу складає близько 200 квадратних метрів.

Рятувальники спершу визволили з-під завалів трьох дітей, їх госпіталізували.

Digi24

Близько 17:30 встановили місцеперебування четвертої дитини, її довелося реанімувати.

Рятувальна команда продовжує перевіряти, чи є під завалами інші люди.

Нагадаємо, в Англії на початку цього навчального року превентивно закривали десятки шкіл, де у конструкціях містяться елементи з ненадійного типу бетону.

У Румунії наприкінці літа спричинив значний резонанс вибух на АЗС, внаслідок якого загинули четверо осіб.