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У Румунії четверо дітей опинилися під завалами школи

Понеділок, 18 грудня 2023, 18:24

У Румунії четверо дітей опинилися під завалами школи-інтернату, де обвалилася ціла секція будівлі. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Випадок стався вдень у понеділок в закладі, що у місті Одорхею-Секуєск у повіті Харгіта, у центрі країни.  

 
Digi24

Обвалилися обидва поверхи старої будівлі на секції довжиною понад 10 метрів. Загальна площа завалу складає близько 200 квадратних метрів.

Рятувальники спершу визволили з-під завалів трьох дітей, їх госпіталізували. 

 
Digi24

Близько 17:30 встановили місцеперебування четвертої дитини, її довелося реанімувати. 

Рятувальна команда продовжує перевіряти, чи є під завалами інші люди. 

Нагадаємо, в Англії на початку цього навчального року превентивно закривали десятки шкіл, де у конструкціях містяться елементи з ненадійного типу бетону.

У Румунії наприкінці літа спричинив значний резонанс вибух на АЗС, внаслідок якого загинули четверо осіб.  

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