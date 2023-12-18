У Румунії четверо дітей опинилися під завалами школи
У Румунії четверо дітей опинилися під завалами школи-інтернату, де обвалилася ціла секція будівлі.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Випадок стався вдень у понеділок в закладі, що у місті Одорхею-Секуєск у повіті Харгіта, у центрі країни.
Обвалилися обидва поверхи старої будівлі на секції довжиною понад 10 метрів. Загальна площа завалу складає близько 200 квадратних метрів.
Рятувальники спершу визволили з-під завалів трьох дітей, їх госпіталізували.
Близько 17:30 встановили місцеперебування четвертої дитини, її довелося реанімувати.
Рятувальна команда продовжує перевіряти, чи є під завалами інші люди.
Нагадаємо, в Англії на початку цього навчального року превентивно закривали десятки шкіл, де у конструкціях містяться елементи з ненадійного типу бетону.
У Румунії наприкінці літа спричинив значний резонанс вибух на АЗС, внаслідок якого загинули четверо осіб.