В Румынии четверо детей оказались под завалами школы
Понедельник, 18 декабря 2023, 18:24
В Румынии четверо детей оказались под завалами школы-интерната, где обвалилась целая секция здания.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Случай произошел днем в понедельник в заведении, что в городе Одорхею-Секуеск в уезде Харгита, в центре страны.
Обвалились оба этажа старого здания на секции длиной более 10 метров. Общая площадь завала составляет около 200 квадратных метров.
Спасатели сначала освободили из-под завалов трех детей, их госпитализировали.
Около 17:30 установили местонахождение четвертого ребенка, его пришлось реанимировать.
Спасательная команда продолжает проверять, есть ли под завалами другие люди.
Напомним, в Англии в начале этого учебного года превентивно закрывали десятки школ, где в конструкциях содержатся элементы из ненадежного типа бетона.
В Румынии в конце лета вызвал значительный резонанс взрыв на АЗС, в результате которого погибли четыре человека.