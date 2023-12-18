В Румынии четверо детей оказались под завалами школы-интерната, где обвалилась целая секция здания.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел днем в понедельник в заведении, что в городе Одорхею-Секуеск в уезде Харгита, в центре страны.

Digi24

Обвалились оба этажа старого здания на секции длиной более 10 метров. Общая площадь завала составляет около 200 квадратных метров.

Спасатели сначала освободили из-под завалов трех детей, их госпитализировали.

Digi24

Около 17:30 установили местонахождение четвертого ребенка, его пришлось реанимировать.

Спасательная команда продолжает проверять, есть ли под завалами другие люди.

Напомним, в Англии в начале этого учебного года превентивно закрывали десятки школ, где в конструкциях содержатся элементы из ненадежного типа бетона.

В Румынии в конце лета вызвал значительный резонанс взрыв на АЗС, в результате которого погибли четыре человека.