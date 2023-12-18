Глава МИД Германии пообещала Африке поддержку ЕС в борьбе с пандемиями

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина и Брюсселя поддержать африканские страны в борьбе с болезнями и пандемиями.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала накануне своего визита в Руанду, где немецкая фармацевтическая компания BioNTech представит свой первый завод по производству мРНК-вакцины в Африке, сообщает DW.

"Путь к справедливой международной архитектуре здравоохранения – это не забег на короткую дистанцию, а командный марафон. Именно поэтому команда Европы поддерживает цель создания в Африке собственного производства вакцины – от концепции до иглы", — отметила Бербок.

По ее словам, болезни не знают, что такое границы стран и континентов, поэтому солидарности Европы тоже нельзя иметь границы.

Глава МИД Германии привела данные, согласно которым лишь одна из сотни доз вакцины, которые сегодня используются для прививания населения Африки, производятся на этом континенте. Она пообещала, что этот показатель к 2040 году должен увеличиться в 60 раз.

Проект ЕС под названием Global Gateway с финансированием в 1,2 млрд евро до 2027 года призван увеличить объемы производства вакцины в Африке, и 550 млн евро из этой суммы намерена предоставить Германия.

"Это еще не финишная прямая, но настоящая веха на пути к цели и надежда для миллионов людей", — добавила Бербок.

Ранее сообщалось, что страны ЕС выбросили по меньшей мере 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, закупленных в разгар пандемии, что стоило налогоплательщикам примерно 4 миллиарда евро.

Этой осенью ассоциация немецких терапевтов выразила опасения относительно расточительства ковид-вакцины, которую пакуют по 6 доз.

А на Кипре ветеринары начали использовать разработанные для людей лекарства от COVID-19 для кошек.