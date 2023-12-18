Україна засудила ракетні пуски КНДР і нагадала про роль Росії

Міністерство закордонних справ у понеділок засудило запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, нагадавши і про співпрацю КНДР із Росією.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство назвало пуск Пхеньяном МБР "черговим свідченням систематичного ігнорування північнокорейським режимом відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР".

"Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому", – йдеться в заяві.

МЗС також закликає до рішучої реакції тих країн, які сприяють розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм усупереч міжнародним зобов’язанням – "насамперед Російської Федерації".

Як повідомлялось, у понеділок КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю польоту, здатною досягти будь-якої точки Сполучених Штатів.

Такі запуски підкреслюють зусилля Північної Кореї, спрямовані на поповнення свого арсеналу зброєю більшої дальності, яка потенційно може досягти материкової частини Сполучених Штатів.

Запуск ракети в понеділок відбувся після того, як в неділю ввечері Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, яка пролетіла близько 570 км і впала в океан.

Після цього запуску Північна Корея виступила з палкою заявою, в якій засудила Сполучені Штати за організацію того, що вона назвала "прообразом ядерної війни", в тому числі за прибуття атомного підводного човна до Південної Кореї в неділю.

У листопаді Пхеньян успішно вивів на орбіту військовий супутник-шпигун – імовірно, за допомогою Росії. Сполучені Штати і ЄС засудили цей крок.