Украина осудила ракетные пуски КНДР и напомнила о роли России

Министерство иностранных дел в понедельник осудило запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, напомнив и о сотрудничестве КНДР с Россией.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство назвало пуск Пхеньяном МБР "очередным свидетельством систематического игнорирования северокорейским режимом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ КНДР".

"Украина поддерживает усилия партнеров по усилению давления на Пхеньян для соблюдения международного порядка и прекращения действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации безопасности на Корейском полуострове и мире в целом", – говорится в заявлении.

МИД также призывает к решительной реакции тех стран, которые способствуют развитию северокорейских ядерной и ракетной программ вопреки международным обязательствам – "прежде всего Российской Федерации".

Как сообщалось, в понедельник КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полета, способной достичь любой точки Соединенных Штатов.

Такие запуски подчеркивают усилия Северной Кореи, направленные на пополнение своего арсенала оружием большей дальности, которое потенциально может достичь материковой части Соединенных Штатов.

Запуск ракеты в понедельник состоялся после того, как в воскресенье вечером Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности, которая пролетела около 570 км и упала в океан.

После этого запуска Северная Корея выступила с горячим заявлением, в котором осудила Соединенные Штаты за организацию того, что она назвала "прообразом ядерной войны", в том числе за прибытие атомной подводной лодки в Южную Корею в воскресенье.

В ноябре Пхеньян успешно вывел на орбиту военный спутник-шпион – предположительно, с помощью России. Соединенные Штаты и ЕС осудили этот шаг.