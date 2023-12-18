Влада Амстердама хоче перенести квартал червоних ліхтарів по сусідству з агентством ЄС

Міська влада Амстердама в понеділок оголосила про плани перенести квартал червоних ліхтарів, відомий як місце надання секс-послуг, до спеціально збудованого центру на півдні столиці Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Мер Амстердама Фемке Халсема, яка ініціювала перенесення кварталу червоних ліхтарів ще у 2021 році, прагне таким чином зменшити кількість туристів і рівень дрібної злочинності.

Вона заявила в понеділок, що влада вважає найбільш підходящим місцем для майбутнього "еротичного центру" Бульвар Європи в південному районі Амстердама. Міська рада проголосує за нього на початку наступного року, додала Халсема.

Бульвар Європи, розташований на краю головного ділового району Амстердама, був одним із трьох місць, де розглядалось відкриття "еротичного центру".

Таким чином воно опиниться поруч із Агентством ЄС з лікарських засобів, яке раніше виступило проти цього кроку, заявивши, що він може вплинути на безпеку людей, які працюють в офісі допізна.

Проти планів міської влади виступили й жителі південного Амстердама, які не хочуть бачити там "еротичний центр", а також секс-працівники, які вважають, що їх несправедливо звинувачують у надмірній кількості туристів і злочинців.

Перенесення кварталу червоних ліхтарів є одним із зусиль Амстердама, спрямованих на зміну його іміджу як столиці вечірок.

Місто раніше розпочало кампанію "Тримайся подалі", спрямовану проти проведення парубочих вечорів і нетверезих туристів.