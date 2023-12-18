Власти Амстердама хотят перенести квартал красных фонарей по соседству с агентством ЕС

Городские власти Амстердама в понедельник объявили о планах перенести квартал красных фонарей, известный как место оказания секс-услуг, в специально построенный центр на юге столицы Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мэр Амстердама Фемке Халсема, которая инициировала перенос квартала красных фонарей еще в 2021 году, стремится таким образом уменьшить количество туристов и уровень мелкой преступности.

Она заявила в понедельник, что власти считают наиболее подходящим местом для будущего "эротического центра" Бульвар Европы в южном районе Амстердама. Городской совет проголосует за него в начале следующего года, добавила Халсема.

Бульвар Европы, расположенный на краю главного делового района Амстердама, был одним из трех мест, где рассматривалось открытие "эротического центра".

Таким образом оно окажется рядом с Агентством ЕС по лекарственным средствам, которое ранее выступило против этого шага, заявив, что он может повлиять на безопасность людей, работающих в офисе допоздна.

Против планов городских властей выступили и жители южного Амстердама, которые не хотят видеть там "эротический центр", а также секс-работники, которые считают, что их несправедливо обвиняют в чрезмерном количестве туристов и преступников.

Перенос квартала красных фонарей является одним из усилий Амстердама, направленных на изменение его имиджа как столицы вечеринок.

Город ранее начал кампанию "Держись подальше", направленную против проведения мальчишников и нетрезвых туристов.