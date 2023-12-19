Словацкая оппозиция собирает новые протесты против правительства Фицо

Словацкая оппозиция во вторник проведет протесты против намерений правительства Роберта Фицо распустить специальную прокуратуру, осуществляющую надзор за громкими коррупционными делами, уменьшить наказание за коррупцию и ослабить защиту информаторов.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Возглавляемые оппозицией протестующие проведут акции протеста по меньшей мере в восьми городах во вторник, что ознаменует третий раунд антиправительственных протестов после менее чем 100 дней после парламентских выборов, которые привели к власти Фицо и его новое правительство.

"Мы будем продолжать усиливать давление, поскольку это единственное, что понимает Роберт Фицо. Мы решительно настроены продолжать до тех пор, пока его правительство не отзовет "промафиозный пакет", – заявил Михал Шимечка, председатель ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Попытки Фицо реформировать законодательство, которое потенциально может нарушить нормы ЕС, также подверглось резкой критике со стороны Брюсселя. Европейская комиссия призвала Словакию не спешить с изменениями и пригрозила ей судебным разбирательством за нарушение законодательства.

В стране с населением 5,4 миллиона человек тысячи людей уже приняли участие в протестах в нескольких городах. В Братиславе собралось больше всего людей – около 10-15 тысяч.

Общественные активисты и организации также мобилизуются, в частности "За достойную Словакию", которая в 2018 году организовала протесты после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка, что в конечном итоге привело к отставке Фицо с должности премьер-министра.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру.