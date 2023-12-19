В Румынии из-за обвала в школе-интернате погиб 17-летний юноша

В результате обвала части здания общежития школы-интерната "Арон Тамаши" в румынском городе Одорхею-Секуеск погиб 17-летний юноша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Четверо подростков оказались под завалами в жудеце Харгита в центральной Румынии. Вскоре после разрушения дома из-под завалов спасли трех девушек в возрасте от 15 до 17 лет, одна из них в тяжелом состоянии – у нее перелом позвоночника.

Четвертого пострадавшего нашли после двух с половиной часов поисков с помощью собаки-спасателя.

Подросток во время спасательной операции был в сознании и общался со спасателями, но потерял сознание и вскоре умер после того, как его вытащили из-под завалов.

Врачи начали реанимационные мероприятия, но спасти его жизнь не удалось. 25 декабря ему должно было исполниться 18 лет.

Последствия обвала фото: digi24

В интернате учатся и живут 97 учеников. Большинства детей не было в здании, когда его часть обрушилась. На момент трагедии в здании находились только четверо учеников, которые пострадали.

Дом, в котором размещается школа-интернат, был построен в 1909-1910 годах. Это бывшая римско-католическая школа, которая является историческим памятником.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что чрезвычайное происшествие в Одорхею-Секуеск является "трагедией, которая жестоко напоминает нам, что безопасность в школах остается критическим приоритетом", и призвал к срочному выяснению причин, которые привели к обвалу здания, "и наказанию тех, чья вина будет доказана".

Большинство населения Одорхею-Секуеск составляют этнические венгры. Школа, в который произошла трагедия, названа в честь Арона Тамаши – венгерского писателя.

Президент Демократического союза венгров Румынии (UDMR) Хунор Келемен заявил, что несколько последних дней вокруг школы велись строительные работы. В частности, рядом с интернатом был выкопан большой котлован, и за два-три дня до трагедии дети заметили, что стены здания потрескались.

Напомним, в Англии в начале этого учебного года превентивно закрывали десятки школ, где в конструкциях содержатся элементы из ненадежного типа бетона.