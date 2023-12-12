Угорщина повторила обіцянку Швеції, що не буде останньою в ратифікації її вступу в НАТО

Угорщина повторила обіцянку, що вона не буде останньою країною НАТО, яка ратифікує заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом після зустрічі зі своїм угорським колегою в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція подала заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору у травні минулого року в рамках серйозних змін у стратегії безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вона сподівалася на безперешкодний процес вступу, але заявка була затримана Туреччиною та Угорщиною, які поки що відмовилися її підтримати.

Білльстрьом розповів, що в понеділок у Брюсселі зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто і запитав, чи дотримується Угорщина своєї обіцянки не бути останнім членом НАТО, який затвердить заявку Швеції.

"Його чітке послання було таким: так, ми дотримуємось. Ми не будемо останніми", – сказав Білльстрьом.

Міністр сказав, що Швеція уважно стежить за дискусіями між Туреччиною і Сполученими Штатами і не отримала "жодної нової інформації" про те, коли Туреччина ратифікує заявку.

Нагадаємо, голова комітету в закордонних справах парламенту Туреччини Фуат Октай допустив, що ратифікація вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу може затягтись і статись уже у 2024 році.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує кроків від Конгресу США для продажу винищувачів F-16 Туреччині для того, аби турецький парламент схвалив законопроєкт про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Президент США Джо Байден підтримує продаж F-16 Туреччині, але в Конгресі все ще існує певна опозиція цьому рішенню.