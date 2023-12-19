У Німеччині засудили до довічного ув’язнення ісламіста, що скоїв напади в Дуйсбурзі

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа засудив до довічного ув’язнення 27-річного сирійця, що навесні скоїв кілька нападів з ножем у місті Дуйсбург.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Суд визнав 27-річного Маана Д. винним у вбивстві та чотирьох замахах на вбивство. Також визнали особливу тяжкість його провини.

Представник прокуратури наголошував під час процесу, що підсудний зовсім не шкодує про скоєне і планував нові напади, керуючись ідеями терористичного угруповання "Ісламська держава".

Звинувачений визнав, що вбив 35-річного чоловіка, завдавши йому численні ножові поранення, і через дев’ять днів потому серйозно поранив чотирьох відвідувачів спортзалу.

Під час суду він казав, що "хотів вбити якнайбільше людей" та що хотів скоїти нові напади і "загинути мучеником".

Нагадаємо, у ЄС попередили про великий ризик терактів на зимові свята на тлі триваючої війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.