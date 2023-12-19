В Германии приговорили к пожизненному заключению исламиста, совершившего нападения в Дуйсбурге
Высший региональный суд Дюссельдорфа приговорил к пожизненному заключению 27-летнего сирийца, который весной совершил несколько нападений с ножом в городе Дуйсбург.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Суд признал 27-летнего Маана Д. виновным в убийстве и четырех покушениях на убийство. Также признали особую тяжесть его вины.
Представитель прокуратуры отмечал во время процесса, что подсудимый совсем не жалеет о содеянном и планировал новые нападения, руководствуясь идеями террористической группировки "Исламское государство".
Обвиняемый признал, что убил 35-летнего мужчину, нанеся ему многочисленные ножевые ранения, и через девять дней спустя серьезно ранил четырех посетителей спортзала.
Во время суда он говорил, что "хотел убить как можно больше людей" и что хотел совершить новые нападения и "погибнуть мучеником".
Напомним, в ЕС предупредили о большом риске терактов на зимние праздники на фоне продолжающейся войны между Израилем и группировкой ХАМАС.