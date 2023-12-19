В Германии приговорили к пожизненному заключению исламиста, совершившего нападения в Дуйсбурге

Высший региональный суд Дюссельдорфа приговорил к пожизненному заключению 27-летнего сирийца, который весной совершил несколько нападений с ножом в городе Дуйсбург.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Суд признал 27-летнего Маана Д. виновным в убийстве и четырех покушениях на убийство. Также признали особую тяжесть его вины.

Представитель прокуратуры отмечал во время процесса, что подсудимый совсем не жалеет о содеянном и планировал новые нападения, руководствуясь идеями террористической группировки "Исламское государство".

Обвиняемый признал, что убил 35-летнего мужчину, нанеся ему многочисленные ножевые ранения, и через девять дней спустя серьезно ранил четырех посетителей спортзала.

Во время суда он говорил, что "хотел убить как можно больше людей" и что хотел совершить новые нападения и "погибнуть мучеником".

Напомним, в ЕС предупредили о большом риске терактов на зимние праздники на фоне продолжающейся войны между Израилем и группировкой ХАМАС.