Ердоган після зустрічі з Орбаном прогнозує гальмування євроінтеграції України та Молдови

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Євросоюз гальмуватиме вступ України та Молдови, додавши, що Анкара вже давно заслужила право на вступ до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після повернення з Угорщини, де він зустрівся з її прем'єром Віктором Орбаном, повідомляє Reuters.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, який теж пробуксовуватиме. Жодна з цих країн не є Туреччиною", – цитує Ердогана його пресслужба.

"Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає за дверима через політичні перешкоди", – додав він.

За його словами, стратегічний та економічний потенціал Туреччини "вже давно заслужив" право на вступ до ЄС. Він вказав, що прогрес у цьому процесі можна буде побачити під час головування в ЄС Угорщини, що почнеться з липня 2024 року, з якою Туреччина має хороші зв'язки.

"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Водночас заявка Туреччини на вступ до ЄС заморожена протягом багатьох років через занепокоєння Брюсселя щодо ситуації з правами людини в країні та через розбіжності щодо регіональної політики Анкари, зокрема, у східному Середземномор'ї та щодо етнічно розділеного острова Кіпр.

У понеділок президент Туреччини з урядовою делегацією побував з візитом до Угорщини, вже другим за 2023 рік.