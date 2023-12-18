Ердоган з великою урядовою делегацією вирушив до Угорщини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з урядовою делегацією вирушив з візитом до Угорщини.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News та 444.hu, пише "Європейська правда".

Візит Ердогана, вже другий за 2023 рік, приурочений до сторіччя встановлення дипломатичних відносин між країнами. В Анкарі повідомили, що його мета – "зміцнення стратегічного партнерства між країнами та його підвищення до розширеного стратегічного партнерства".

Kaufmann Balázs/444

Разом з Ердоганом прибули близько десятка міністрів турецького уряду.

Під час візиту відбудеться рада високого рівня щодо стратегічної співпраці між країнами, що охоплює торгово-економічні питання, енергетику, оборону, культуру. За її підсумками очікується підписання низки документів.

Президента Туреччини з почестями зустріли на Площі Героїв. Після того відбулися його переговори з президенткою Угорщини Каталін Новак, далі – з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Kaufmann Balázs/444

Зазначається, що у порядку денному зустрічей також енергетична безпека та ратифікація вступу Швеції в НАТО.

Як відомо, Туреччина й Угорщина – останні з членів Альянсу, які досі не ратифікували вступ Швеції. Ердоган вже вніс необхідний проєкт у парламент, але там не поспішають з розглядом, що майже точно пов’язано з торгом Анкари зі США щодо продажу Туреччині винищувачів F-16. Ердоган давно сподівається на це рішення після того, як Штати виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російської системи ППО С-400.

Угорщина нещодавно повторила обіцянку, що "не останньою" ратифікує вступ Швеції. Будапешт формально пояснює зволікання "браком поваги" з боку Стокгольма.