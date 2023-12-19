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Глава Пентагона обсудил с союзниками ситуацию с обстрелами суден в Красном море

Вторник, 19 декабря 2023, 15:28

Министр обороны США Ллойд Остин провел виртуальную встречу со своими коллегами и другими представителями правительств 43 стран, а также ЕС и НАТО как объединений, по ситуации с безопасностью в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Пентагоне.

Во время этой встречи представители вооруженных сил США сообщили, что всего за период обострения боевики-хуситы запустили с территории Йемена более 100 ударных беспилотников и баллистических ракет, от чего пострадали около десяти торговых судов, и захватили в плен 25 моряков с одного судна.

Остин на встрече подчеркнул, что США будут работать над поддержанием свободы судоходства и торговли, и осудил атаки боевиков.

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Он призвал государства-участники встречи участвовать в инициативах США и других международных инициатив для восстановления безопасности в регионе и избежания негативных последствий от изменения торговых маршрутов.

Напомним, в начале суток 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия обстрелам торговых судов в Красном море.

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