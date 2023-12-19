Глава Пентагона обсудил с союзниками ситуацию с обстрелами суден в Красном море

Министр обороны США Ллойд Остин провел виртуальную встречу со своими коллегами и другими представителями правительств 43 стран, а также ЕС и НАТО как объединений, по ситуации с безопасностью в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Пентагоне.

Во время этой встречи представители вооруженных сил США сообщили, что всего за период обострения боевики-хуситы запустили с территории Йемена более 100 ударных беспилотников и баллистических ракет, от чего пострадали около десяти торговых судов, и захватили в плен 25 моряков с одного судна.

Today, I convened a virtual ministerial with Ministers, Chiefs of Defense, and senior representatives from 43 countries and NATO and the EU to discuss the increased Houthi threat to maritime security in the Red Sea. I also reaffirmed our commitment to freedom of navigation and… pic.twitter.com/RhuYeYUtHK December 19, 2023

Остин на встрече подчеркнул, что США будут работать над поддержанием свободы судоходства и торговли, и осудил атаки боевиков.

Он призвал государства-участники встречи участвовать в инициативах США и других международных инициатив для восстановления безопасности в регионе и избежания негативных последствий от изменения торговых маршрутов.

Напомним, в начале суток 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия обстрелам торговых судов в Красном море.