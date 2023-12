Глава Пентагона обсудил с союзниками ситуацию с обстрелами суден в Красном море

Министр обороны США Ллойд Остин провел виртуальную встречу со своими коллегами и другими представителями правительств 43 стран, а также ЕС и НАТО как объединений, по ситуации с безопасностью в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Пентагоне.

Во время этой встречи представители вооруженных сил США сообщили, что всего за период обострения боевики-хуситы запустили с территории Йемена более 100 ударных беспилотников и баллистических ракет, от чего пострадали около десяти торговых судов, и захватили в плен 25 моряков с одного судна.

Today, I convened a virtual ministerial with Ministers, Chiefs of Defense, and senior representatives from 43 countries and NATO and the EU to discuss the increased Houthi threat to maritime security in the Red Sea. I also reaffirmed our commitment to freedom of navigation and… pic.twitter.com/RhuYeYUtHK