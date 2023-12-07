Польща схвалила будівництво 24 малих ядерних реакторів

Влада Польщі дала зелене світло на будівництво 24 нових малих модульних реакторів (ММР) – компактніших аналогів атомних електростанцій – на шести майданчиках у межах стратегії зі зменшення використання викопного палива.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TVP.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE), спільне підприємство між найбільшим польським нафтопереробним заводом Orlen та хімічною компанією Synthos, планує розгорнути перші в країні малі реактори до 2030 року.

"Польський уряд ухвалив принципове рішення й затвердив шість місць для розміщення 24 найсучасніших блоків GE Hitachi BWRX-300 в Польщі", – заявив генеральний директор OSGE Рафал Каспров у межах Конференції ООН з питань зміни клімату в Дубаї.

Міністерство клімату й навколишнього середовища Польщі повідомило, що реактори будуть побудовані у Влоцлавеку, Стальовій Волі (центральна Польща), Ставах Моновських, Новій Гуті, Домброві Гурнічій (південна Польща) та Остроленці (північна Польща).

Польський уряд прагне прискорити відмову від вугілля й планує розбудовувати інфраструктуру відновлюваної та ядерної енергетики для вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату, та забезпечення стабільного енергопостачання.

У вересні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький взяв участь у підписанні угоди з американською компанією Westinghouse про будівництво в Польщі першої атомної електростанції. Згідно з планом, АЕС коштуватиме Польщі 23 мільярди доларів і буде остаточно введена в експлуатацію у 2033 році.

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