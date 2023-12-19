Франция может вскоре построить несколько ядерных реакторов в Швеции, о чем договорились министры энергетики двух стран в кулуарах Энергетического совета ЕС во вторник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv со ссылкой на письмо о намерениях, подписанным во вторник французским министром по вопросам экологического перехода Аньес Паннье-Рунахер и ее шведской коллегой Эббой Буш.

Соответствующее соглашение подписали после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в январе утвердили совместную декларацию, в которой ядерной энергетике отводится ведущее место в двустороннем сотрудничестве между двумя странами.

Правительство Швеции дало добро на строительство двух новых реакторов до 2035 года и еще 10 до 2045 года. Чтобы достичь этого, Стокгольм рассчитывает, в частности, на "пользу от обмена опытом между французскими и шведскими заинтересованными сторонами в области ядерной энергетики".

Для подготовки к разработке новых реакторов, Франция и Швеция будут пытаться способствовать техническим обменам для участия их промышленности в поддержке технического обслуживания реакторов, продления срока эксплуатации и повышения мощности реакторов, говорится в письме.

Партнерство также охватывает топливный цикл, повышение безопасности поставок и обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами; исследования и разработку, в частности, развитие исследовательских центров и человеческие ресурсы в ядерном секторе путем содействия обмену опытом.

Ранее власти Польши дали зеленый свет на строительство 24 новых малых модульных реакторов (ММР) – более компактных аналогов атомных электростанций – на шести площадках в рамках стратегии по уменьшению использования ископаемого топлива.

Перед этим 12 государств-членов Евросоюза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Эти государства образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности российского.

Первый такой реактор на территории ЕС, как сообщалось, должен появиться в Румынии.