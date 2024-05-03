США допоможуть НАТО і ЄС покарати Росію за кібератаки проти європейських країн

Сполучені Штати засудили зловмисну кібердіяльність Росії, спрямовану проти їхніх європейських союзників, та пообіцяли допомогти з притягненням її до відповідальності.

Про це у Twitter (X) заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Представник Держдепу вказав, що США засуджують "зловмисну кіберактивність, яку здійснює російська військова розвідка проти Німеччини, Чехії, Литви, Польщі, Словаччини та Швеції".

"Ми приєднуємося до зусиль НАТО і ЄС з протидії такій діяльності і притягнення винних до відповідальності", – додав Міллер.

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Раніше у п’ятницю ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.

Міністерство закордонних справ Німеччини 3 травня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію, що сталась минулого року.