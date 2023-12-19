"Молодець Педро": Зеленський розповів, як йому допомагав прем'єр Іспанії

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої відносини з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

"Педро – великий молодець. Він дуже допомагав, і головування Іспанії в другому півріччі (2023 року) в Раді ЄС зробили нас ближчими", – сказав Зеленський.

За його словами, він розмовляв з очільником іспанського уряду вночі навіть після ухвалення рішення про початок переговорів з Україною, тому що наступного дня планувалось блокування (Угорщиною) допомоги ЄС в 50 млрд євро.

"В нас міцні відносини. Ми передаємо важливі сигнали у WhatsApp, як підтримати Україну. Педро особисто мені дзвонить (для цього). Я був вражений нашою зустріччю в Гранаді – вона була дуже результативною"- зазначив Зеленський.



"Прямо на ходу Педро Санчес змінив оборонний пакет, і ми домовились, що він передасть нам додаткові (системи ППО) HAWK в момент обстрілів РФ. Я дуже вдячний йому та народу Іспанії", – резюмував глава держави.

Раніше іспанський прем'єр заявляв про своє бажання розпочати переговори про розширення Євросоюзу з Україною до закінчення шестимісячного головування його країни в Раді ЄС на ротаційній основі 31 грудня.

Перед цим повідомляли про навчання нового контингенту українських військовослужбовців в Іспанії з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.