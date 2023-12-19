"Молодец Педро": Зеленский рассказал, как ему помогал премьер Испании

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

"Педро – большой молодец. Он очень помогал, и председательство Испании во втором полугодии (2023 года) в Совете ЕС сделали нас ближе", – сказал Зеленский.

По его словам, он разговаривал с главой испанского правительства ночью даже после принятия решения о начале переговоров с Украиной, потому что на следующий день планировалось блокирование помощи ЕС в 50 млрд евро.

"У нас крепкие отношения. Мы передаем важные сигналы в WhatsApp, как поддержать Украину. Педро лично мне звонит (для этого). Я был поражен нашей встречей в Гранаде – она была очень результативной" – отметил Зеленский.

"Прямо на ходу Педро Санчес изменил оборонный пакет, и мы договорились, что он передаст нам дополнительные (системы ПВО) HAWK в момент обстрелов РФ. Я очень благодарен ему и народу Испании", – резюмировал глава государства.

Ранее испанский премьер заявлял о своем желании начать переговоры о расширении Евросоюза с Украиной до окончания шестимесячного председательства его страны в Совете ЕС на ротационной основе 31 декабря.

Перед этим сообщалось об обучении нового контингента украинских военнослужащих в Испании по использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk и анонсировала поставку артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм.

Испанское правительство приняло решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.