ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети, здатної досягти США

Європейський Союз засудив запуск Північною Кореєю 18 грудня міжконтинентальної балістичної ракети в порушення резолюцій Ради безпеки ООН, який ще більше підриває міжнародний мир і безпеку.

Відповідну заяву топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля у вівторок, 19 грудня, опублікувала Рада Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Боррель наголосив, що КНДР повинна негайно відмовитись від своєї ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення й балістичних ракет, що є "єдиним життєздатним шляхом до сталого миру і безпеки на Корейському півострові".

"Використання КНДР ресурсів для підтримки своїх незаконних програм озброєнь погіршує складні умови життя та ситуацію з правами людини, в яких перебуває значна частина її населення", – додав він.

Топ-дипломат ЄС також закликав Північну Корею та Росію "утриматися від будь-яких обмінів військовою технікою, ракетними технологіями або боєприпасами і дотримуватися послідовних резолюцій Ради безпеки ООН, які чітко забороняють будь-який експорт або імпорт зброї за участю КНДР".

"ЄС засуджує будь-яку військову підтримку агресивної війни Росії проти України, яку надає КНДР, і вкотре висловлює глибоке занепокоєння повідомленнями про передачу КНДР зброї Росії", – зазначив посадовець Євросоюзу.

Як повідомлялось, у понеділок КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю польоту, здатною досягти будь-якої точки Сполучених Штатів.

Такі запуски підкреслюють зусилля Північної Кореї, спрямовані на поповнення свого арсеналу зброєю більшої дальності, яка потенційно може досягти материкової частини Сполучених Штатів.

Після цього запуску Північна Корея виступила з заявою, в якій засудила Сполучені Штати за організацію того, що вона назвала "прообразом ядерної війни", в тому числі за прибуття атомного підводного човна до Південної Кореї в неділю.

У листопаді Пхеньян успішно вивів на орбіту військовий супутник-шпигун – імовірно, за допомогою Росії. Сполучені Штати і ЄС засудили цей крок.