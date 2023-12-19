ЕС осудил пуск Северной Кореей баллистической ракеты, способной достичь США

Европейский Союз осудил запуск Северной Кореей 18 декабря межконтинентальной баллистической ракеты в нарушение резолюций Совета безопасности ООН, который еще больше подрывает международный мир и безопасность.

Соответствующее заявление топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля во вторник, 19 декабря, опубликовал Совет Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что КНДР должна немедленно отказаться от своего ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет, что является "единственным жизнеспособным путем к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове".

"Использование КНДР ресурсов для поддержки своих незаконных программ вооружений ухудшает сложные условия жизни и ситуацию с правами человека, в которых находится значительная часть ее населения", – добавил он.

Топ-дипломат ЕС также призвал Северную Корею и Россию "воздержаться от любых обменов военной техникой, ракетными технологиями или боеприпасами и придерживаться последовательных резолюций Совета безопасности ООН, которые четко запрещают любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР".

"ЕС осуждает любую военную поддержку агрессивной войны России против Украины, которую оказывает КНДР, и в очередной раз выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о передаче КНДР оружия России", – отметил чиновник Евросоюза.

Как сообщалось, в понедельник КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полета, способной достичь любой точки Соединенных Штатов.

Такие запуски подчеркивают усилия Северной Кореи, направленные на пополнение своего арсенала оружием большей дальности, которое потенциально может достичь материковой части Соединенных Штатов.

После этого запуска Северная Корея выступила с заявлением, в котором осудила Соединенные Штаты за организацию того, что она назвала "прообразом ядерной войны", в том числе за прибытие атомной подводной лодки в Южную Корею в воскресенье.

В ноябре Пхеньян успешно вывел на орбиту военный спутник-шпион – предположительно, с помощью России. Соединенные Штаты и ЕС осудили этот шаг.