Єврокомісія розблокувала 9 млн євро заморожених коштів для Литви

Європейська комісія у вівторок ухвалила позитивну попередню оцінку та дозволила Литві використати майже 9 мільйонів євро із заморожених коштів Фонду відновлення та стійкості (RRF).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство фінансів країни, інформує LRT.

За словами відомства, рішення було ухвалено після оцінки додаткової інформації, наданої Вільнюсом, з огляду на яку ЄК дійшла висновку, що країна досягла цільового показника, пов'язаного з екологічними податками та оподаткуванням інших джерел, які не перешкоджають економічному зростанню.

Загалом на досягнення цієї цілі буде виплачено 8,7 млн євро, і кошти надійдуть до Литви в лютому-березні 2024 року, оскільки оцінка Єврокомісії ще має бути обговорена Радою ЄС.

Щодо решти грошей сторони проведуть двомісячний діалог, після чого буде ухвалено остаточне рішення.

Єврокомісія також дійшла висновку, що Литва досягла прогресу в досягненні мети, пов'язаної зі скасуванням податкових пільг або спеціальних податкових режимів, але цей прогрес залишається недостатнім.

Тому вона попросила Литву надати додаткову інформацію протягом двох місяців, після чого ухвалить остаточне рішення щодо решти заморожених коштів.

У травні ЄК виплатила Литві перший транш у розмірі 542,3 млн євро з RRF, що стало можливим завдяки досягненню близько 30 цілей, пов'язаних з першим траншем. Водночас 26 млн євро тимчасово заморозили через дві невиконані цілі.

Днями Литва отримала кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму 300 млн євро терміном на 35 років.

Раніше уряд Литви вніс один мільйон євро до Фонду солідарності з Україною – трастового фонду Банку розвитку Ради Європи (CEB), спрямованого на покращення умов життя українців та підтримку зусиль із відновлення.