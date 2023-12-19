Еврокомиссия разблокировала 9 млн евро замороженных средств для Литвы

Европейская комиссия во вторник приняла положительную предварительную оценку и позволила Литве использовать почти 9 млн евро из замороженных средств Фонда восстановления и устойчивости (RRF).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство финансов страны, информирует LRT.

По словам ведомства, решение было принято после оценки дополнительной информации, предоставленной Вильнюсом, учитывая которую ЕК пришла к выводу, что страна достигла целевого показателя, связанного с экологическими налогами и налогообложением других источников, которые не препятствуют экономическому росту.

Всего на достижение этой цели будет выплачено 8,7 млн евро, и средства поступят в Литву в феврале-марте 2024 года, поскольку оценка Еврокомиссии еще должна быть обсуждена Советом ЕС.

По остальным деньгам стороны проведут двухмесячный диалог, после чего будет принято окончательное решение.

Еврокомиссия также пришла к выводу, что Литва достигла прогресса в достижении цели, связанной с отменой налоговых льгот или специальных налоговых режимов, но этот прогресс остается недостаточным.

Поэтому она попросила Литву предоставить дополнительную информацию в течение двух месяцев, после чего примет окончательное решение по остальным замороженным средствам.

В мае ЕК выплатила Литве первый транш в размере 542,3 млн евро из RRF, что стало возможным благодаря достижению около 30 целей, связанных с первым траншем. В то же время 26 млн евро временно заморозили из-за двух невыполненных целей.

На днях Литва получила кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму 300 млн евро сроком на 35 лет.

Ранее правительство Литвы внесло один миллион евро в Фонд солидарности с Украиной – трастовый фонд Банка развития Совета Европы (CEB), направленный на улучшение условий жизни украинцев и поддержку усилий по восстановлению.