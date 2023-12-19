Парламент Греції підтримав часткову легалізацію мігрантів у країні

Парламент Греції у вівторок переважною більшістю голосів схвалив ініційований правоцентристським урядом закон, який дозволить нелегальним мігрантам у країні отримати дозвіл на проживання та роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Законодавчу ініціативу підтримали 262 із 300 грецьких депутатів включно з лівою опозицією, тоді як проти виступило крайнє праве крило партії влади "Нова демократія".

Партія, яку очолює прем’єр Кіріакос Міцотакіс, навіть погрожувала вигнати зі своїх лав незгодних, зробивши єдиний виняток для колишнього голови уряду Антоніса Самараса, який різко критикував законопроєкт.

Ініціатива передбачає, що ті мігранти у Греції, які не мають легального статусу, але проживали в країні щонайменше останні три роки, зможуть легалізуватись. За оцінками уряду, йдеться про близько 30 тисяч людей. На майбутніх прибулих закон не поширюватиметься.

Міністр міграції Греції Дімітріс Кайрідіс наголосив, що закон не дозволить мігрантам отримати грецьке громадянство або ввезти в країну сім’ю, а надання дозволів буде залежати від продовження мігрантами своєї трудової діяльності.

Управління ООН у справах міграції та біженців схвально оцінили закон, назвавши його "позитивним прикладом політичної волі до усунення бар'єрів, які роблять людей невидимими та маргіналізованими".

Греція, розташована в південно-східній частині Європейського Союзу на березі Середземного моря, залишається ключовим пунктом в'їзду для людей, які шукають кращого життя в ЄС. Більшість із них переправляються на невеликих човнах із сусідньої Туреччини до грецьких островів на сході Егейського моря.

Попри значна падіння кількості прибулих з пікового показника у майже 1 мільйон у 2015-му, цього року до Греції прибули близько 45 тисяч людей, що є найвищим показником за останні чотири роки.

Про легалізацію мігрантів в уряді Греції заговорили раніше цього року, обґрунтовуючи такий крок зокрема нестачею робочої сили.