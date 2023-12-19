Парламент Греции поддержал частичную легализацию мигрантов в стране

Парламент Греции во вторник подавляющим большинством голосов одобрил инициированный правоцентристским правительством закон, который позволит нелегальным мигрантам в стране получить вид на жительство и работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Законодательную инициативу поддержали 262 из 300 греческих депутатов, включая левую оппозицию, тогда как против выступило крайне правое крыло партии власти "Новая демократия".

Партия, которую возглавляет премьер Кириакос Мицотакис, даже угрожала выгнать из своих рядов несогласных, сделав единственное исключение для бывшего главы правительства Антониса Самараса, который резко критиковал законопроект.

Инициатива предусматривает, что те мигранты в Греции, которые не имеют легального статуса, но проживали в стране по меньшей мере последние три года, смогут легализоваться. По оценкам правительства, речь идет об около 30 тысячах человек. На будущих прибывших закон не будет распространяться.

Министр миграции Греции Димитрис Кайридис подчеркнул, что закон не позволит мигрантам получить греческое гражданство или ввезти в страну семью, а предоставление разрешений будет зависеть от продолжения мигрантами своей трудовой деятельности.

Управление ООН по делам миграции и беженцев одобрительно оценили закон, назвав его "положительным примером политической воли к устранению барьеров, которые делают людей невидимыми и маргинализированными".

Греция, расположенная в юго-восточной части Европейского Союза на берегу Средиземного моря, остается ключевым пунктом въезда для людей, которые ищут лучшей жизни в ЕС. Большинство из них переправляются на небольших лодках из соседней Турции до греческих островов на востоке Эгейского моря.

Несмотря на значительное падение количества прибывших с пикового показателя в почти 1 миллион в 2015-м, в этом году в Грецию прибыли около 45 тысяч человек, что является самым высоким показателем за последние четыре года.

О легализации мигрантов в правительстве Греции заговорили ранее в этом году, обосновывая такой шаг в частности нехваткой рабочей силы.