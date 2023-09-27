Греція розробляє план інтеграції нелегальних мігрантів на тлі нестачі робочої сили

Уряд Греції працює над планом інтеграції сотень тисяч нелегальних мігрантів, аби залучити їх до роботи в сільському господарстві, будівництві та туризмі, де не вистачає працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр міграції Греції Дімітріс Кайрідіс заявив, що план передбачає залучення до роботи в деяких секторах економіки 300 тисяч мігрантів, які, за оцінками, вже проживають у країні нелегально.

"Ми повинні зрозуміти, що робити з населенням, яке вже перебуває в нашій країні, не створюючи додаткових магнітів для інших мігрантів, які приїжджають нелегально", – сказав Кайрідіс.

Інших подробиць плану він не надав, але в коментарі Reuters у Міністерстві міграції Греції уточнили, що Кайрідіс офіційно представить ініціативу на засіданні кабінету міністрів у жовтні.

Водночас міністр сільського господарства Греції Лефтерис Авгенакіс заявив, що веде переговори з Міністерством міграції щодо вирішення проблеми нелегальної міграції. За його словами, країна щороку потребує близько 180 тисяч працівників.

Як і інші європейські країни, Греція зазнала відтоку робочої сили під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Це поєднується з антиміграційною позицією правого грецького уряду, який був при владі з 2019 року.

Греція вже давно приваблює тисячі мігрантів з Близького Сходу, Азії та Східної Європи, які шукають у Європі роботи і кращого життя. Багато з них роками працюють у Греції нелегально, переважно на фермах, на будівництві або як хатні працівники.

На тлі зростання рівня нелегальної міграції в останні тижні Німеччина оголосила, що запровадить посилений прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Аналогічні кроки анонсували й інші європейські держави.