ЗМІ: "Європейський лідер ХАМАС" має офіс навпроти Єврокомісії

Палестинець Маджед аз-Зір, підозрюваний у підтримці діяльності угруповання ХАМАС у Європі, очолює організацію зі штаб-квартирою у Брюсселі навпроти Європейської комісії.

Про це йдеться в розслідуванні бельгійської газети Het Laatste Nieuws, повідомляє "Європейська правда".

61-річний аз-Зір – британець палестинського походження, який раніше жив у Кувейті, а в останні роки переїхав до Берліна. У Лондоні він був одним зі засновників Палестинського центру повернення (PRC) – організації, яку Федеральне відомство із захисту конституції ФРН називає прикриттям для діяльності ХАМАС, йдеться в матеріалі.

Німецькі спецслужби також вважають, що аз-Зір має контакти із найвищим керівництвом ХАМАС і "організовує діяльність угруповання в кількох європейських країнах", пише HLN. Через це у ЗМІ його неофіційно називають "європейським лідером ХАМАС".

У 2008 році його сфотографували на конференції в Дамаску з тодішнім лідером ХАМАС Халедом Машаалем, а два роки по тому він також відвідав нинішнього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію у секторі Гази. А в інтерв'ю 2009 року пов'язаній із ХАМАС газеті аз-Зір розповів про родича, який загинув у лавах "Бригад аль-Кассам" – військового крила угруповання.

Маджед аз-Зір

У травні 2022 року у Бельгії з’явилась некомерційна організація EUPAC. Її засновниками стали палестинці, які народилися в Брюсселі, Кувейті та Йорданії, а фактичним керівником, за даними HLN, – Маджед аз-Зір.

Офіційно аз-Зір не входить до складу правління EUPAC, але на сайті організації він вказаний як її виконавчий директор. Його заступник і секретар, як дізналась бельгійська газета, раніше могли бути бойовиками ХАМАС.

"Офіційна штаб-квартира організації розташована на площі Роберта Шумана в Брюсселі, звідки відкривається вид на будівлю Європейської комісії", – пише видання, зазначаючи, що в тому ж районі розташований офіс Європейської коаліції на підтримку Ізраїлю.

Згідно з бельгійським законодавством, організації повинні публікувати свої цілі в Офіційному державному віснику. Але EUPAC просто скопіювала текст не пов'язаного з нею молодіжного спортивного клубу, а також не вказала, що означає абревіатура в назві.

Офіційно діяльність EUPAC обмежується організацією конференцій. Наприклад, через тиждень після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в Брюсселі була запланована зустріч, присвячена ізраїльській поселенській політиці.

"Однак є побоювання, що якщо ХАМАС почне тероризувати Європу, він спробує використати для цього свої наявні мережі", – йдеться в матеріалі HLN.

Нагадаємо, Франція, Німеччина та Італія закликали Євросоюз створити спеціальну схему санкцій проти терористичного угруповання ХАМАС.