СМИ: "Европейский лидер ХАМАС" имеет офис напротив Еврокомиссии

Палестинец Маджед аз-Зир, подозреваемый в поддержке деятельности группировки ХАМАС в Европе, возглавляет организацию со штаб-квартирой в Брюсселе напротив Европейской комиссии.

Об этом говорится в расследовании бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, сообщает "Европейская правда".

61-летний аз-Зир – британец палестинского происхождения, который ранее жил в Кувейте, а в последние годы переехал в Берлин. В Лондоне он был одним из основателей Палестинского центра возвращения (PRC) – организации, которую Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ называет прикрытием для деятельности ХАМАС, говорится в материале.

Немецкие спецслужбы также считают, что аз-Зир имеет контакты с высшим руководством ХАМАС и "организует деятельность группировки в нескольких европейских странах", пишет HLN. Поэтому в СМИ его неофициально называют "европейским лидером ХАМАС".

В 2008 году его сфотографировали на конференции в Дамаске с тогдашним лидером ХАМАС Халедом Машаалем, а два года спустя он также посетил нынешнего лидера ХАМАС Исмаила Ханию в секторе Газа. А в интервью 2009 года связанной с ХАМАС газете аз-Зир рассказал о родственнике, который погиб в рядах "Бригад аль-Кассам" – военного крыла группировки.

Маджед аз-Зир

В мае 2022 года в Бельгии появилась некоммерческая организация EUPAC. Ее основателями стали палестинцы, родившиеся в Брюсселе, Кувейте и Иордании, а фактическим руководителем, по данным HLN, – Маджед аз-Зир.

Официально аз-Зир не входит в состав правления EUPAC, но на сайте организации он указан как ее исполнительный директор. Его заместитель и секретарь, как узнала бельгийская газета, ранее могли быть боевиками ХАМАС.

"Официальная штаб-квартира организации расположена на площади Роберта Шумана в Брюсселе, откуда открывается вид на здание Европейской комиссии", – пишет издание, отмечая, что в том же районе расположен офис Европейской коалиции в поддержку Израиля.

Согласно бельгийскому законодательству, организации должны публиковать свои цели в Официальном государственном вестнике. Но EUPAC просто скопировала текст не связанного с ней молодежного спортивного клуба, а также не указала, что означает аббревиатура в названии.

Официально деятельность EUPAC ограничивается организацией конференций. Например, через неделю после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в Брюсселе была запланирована встреча, посвященная израильской поселенческой политике.

"Однако есть опасения, что если ХАМАС начнет терроризировать Европу, он попытается использовать для этого свои имеющиеся сети", – говорится в материале HLN.

Напомним, Франция, Германия и Италия призвали Евросоюз создать специальную схему санкций против террористической группировки ХАМАС.