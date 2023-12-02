Коаліційні перемовини у Нідерландах, де на виборах перемогли ультраправі, відкладаються

Перемовини про формування нового уряду Нідерладнів довкола переможиці виборів, ультраправої "Партії свободи", відкладаються через те, що інші політсили вагаються погоджуватись на співпрацю з нею.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Обраний партією перемовник Рональд Пластерк, заявив, що йому потрібно більше часу, аби за підсумками своєї роботи запропонувати варіанти коаліції, тому що потенційні партнери не поспішають погоджуватися на спільний уряд з "Партією свободи".

Спершу очікувалося, що Пластерк виступить зі своїм звітом щодо можливих варіантів коаліції на початку наступного тижня.

Раніше цього тижня лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс вже допустив формування уряду меншості після того, як дві великі партії, на союз з якими він розраховував, відмовилися йти у коаліцію.

Згідно з остаточними результатами виборів, які затвердили 1 грудня, "Партія свободи" отримала 37 місць зі 150 у нижній палаті парламенту. Альянс лейбористів і зелених лівих отримав 25 місць, Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте – 24, "Новий соціальний контракт" – 20. Усі ці найбільші політсили заявили, що не хочуть співпрацювати з Вілдерсом.

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