Коалиционные переговоры в Нидерландах, где на выборах победили ультраправые, откладываются

Переговоры о формировании нового правительства Нидерладнов вокруг победительницы выборов, ультраправой "Партии свободы", откладываются из-за того, что другие политсилы не спешат соглашаться на сотрудничество с ней.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Избранный партией переговорщик Рональд Пластерк, заявил, что ему нужно больше времени, чтобы по итогам своей работы предложить варианты коалиции, потому что потенциальные партнеры не спешат соглашаться на совместное правительство с "Партией свободы".

Сначала ожидалось, что Пластерк выступит со своим отчетом о возможных вариантах коалиции в начале следующей недели.

Ранее на этой неделе лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс уже допустил формирование правительства меньшинства после того, как две крупные партии, на союз с которыми он рассчитывал, отказались идти в коалицию.

Согласно окончательным результатам выборов, которые утвердили 1 декабря, "Партия свободы" получила 37 мест из 150 в нижней палате парламента. Альянс лейбористов и зеленых левых получил 25 мест, Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте – 24, "Новый социальный контракт" – 20. Все эти крупнейшие политсилы заявили, что не хотят сотрудничать с Вилдерсом.

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