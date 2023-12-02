Rheinmetall хоче виготовити перші бронемашини в Україні у 2024 році

Німецький збройовий концерн Rheinmetall AG планує побудувати свої перші бронемашини в Україні наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

За його словами, він очікує укладення угоди з Україною про виробництво бронетранспортерів Fuchs та бойових машин піхоти Lynx до початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx – протягом 12-13 місяців", – цитує Паппергера німецький журнал WirtschaftsWoche.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив з ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Нагадаємо, у жовтні оголосили, що Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".

Перед цим Rheinmetall оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, які призначені для України.

Також повідомляли, що Україна у 2023 році стала найбільшим отримувачем німецької зброї.